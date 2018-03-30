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Альбиоль: «Исторически и экономически „Наполи“ — лишь пятый клуб Италии»
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Альбиоль: «Исторически и экономически „Наполи“ — лишь пятый клуб Италии» 

SPORT24.ru 41 минуту назад
Защитник «Наполи» Рауль Альбиоль порассуждал о расстановке сил в клубном итальянском футболе.
«Исторически и экономически «Ювентус» — сильнейший клуб Италии. Они завоевали более 30 Скудетто, в том числе последние 6. Они каждый год играют в Лиге чемпионов и тратят не менее 30-40 млн евро каждый сезон.
Потом есть «Милан» и «Интер», которые сейчас переживают не лучшие времена. Есть «Рома». «Наполи» же не является топ-командой ни в историческом, ни в финансовом плане. Мы, скорее, пятый клуб Италии. Поэтому мы никогда не начинаем чемпионат в роли фаворитов. Однако мы хотели сражаться с ведущими клубами Италии и делаем это», — цитирует Альбиоля Marca.
На текущий момент «Наполи» идет вторым в турнирной таблице Серии А, отставая от «Ювентуса» на 2 очка за 9 туров до конца чемпионата.
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