Альбиоль: «Исторически и экономически „Наполи“ — лишь пятый клуб Италии»

Защитник «Наполи» Рауль Альбиоль порассуждал о расстановке сил в клубном итальянском футболе.

«Исторически и экономически «Ювентус» — сильнейший клуб Италии. Они завоевали более 30 Скудетто, в том числе последние 6. Они каждый год играют в Лиге чемпионов и тратят не менее 30-40 млн евро каждый сезон.

Потом есть «Милан» и «Интер», которые сейчас переживают не лучшие времена. Есть «Рома». «Наполи» же не является топ-командой ни в историческом, ни в финансовом плане. Мы, скорее, пятый клуб Италии. Поэтому мы никогда не начинаем чемпионат в роли фаворитов. Однако мы хотели сражаться с ведущими клубами Италии и делаем это», — цитирует Альбиоля Marca.

На текущий момент «Наполи» идет вторым в турнирной таблице Серии А, отставая от «Ювентуса» на 2 очка за 9 туров до конца чемпионата.