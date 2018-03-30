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Ашраф Хакими связывает своё будущее с «Реалом»
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Ашраф Хакими связывает своё будущее с «Реалом» 

Soccer News 42 минуты назад
Фото: Soccer News
Защитник мадридского "Реала" Ашраф Хакими намерен продолжать бороться за место в составе «сливочных» и не думает об уходе из королевского клуба.
"Себя я вижу только в «Реале», это клуб всей моей жизни, и причин уходить куда-то у меня нет. Карвахаль — прекрасный пример для подражания. Он, как и я, прошёл через клубную академию, и сейчас является основным игроком и лучшим правым защитником. Я всегда стараюсь следить за его игрой и всему учиться у него. Мне нравится как Карвахаль действует, я стараюсь вдохновляться его игрой" — цитирует 19-летнего марокканца Goal.com.
В этом сезоне Хакими сыграл за «Реал» 14 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
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