Ашраф Хакими связывает своё будущее с «Реалом»

Защитник мадридского "Реала" Ашраф Хакими намерен продолжать бороться за место в составе «сливочных» и не думает об уходе из королевского клуба.

"Себя я вижу только в «Реале», это клуб всей моей жизни, и причин уходить куда-то у меня нет. Карвахаль — прекрасный пример для подражания. Он, как и я, прошёл через клубную академию, и сейчас является основным игроком и лучшим правым защитником. Я всегда стараюсь следить за его игрой и всему учиться у него. Мне нравится как Карвахаль действует, я стараюсь вдохновляться его игрой" — цитирует 19-летнего марокканца Goal.com.

В этом сезоне Хакими сыграл за «Реал» 14 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.