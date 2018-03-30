УЕФА проверил на допинг 11 игроков «Барселоны», включая Месси

11 футболистов «Барселоны», включая нападающего Лионеля Месси , были проверены на допинг со стороны УЕФА , сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Любой футболист, принимающий участие в турнире УЕФА, может подвергнуться проверке в любое время. Допинг-контроль подразумевает взятие проб мочи, крови, а также проверку на употребление эритропоэтина и гормонов роста. Информация, анонсирующая подобные проверки, полностью исключена. Это может быть как обычная послематчевая процедура допинг-контроля, так и внетурнирная проверка (на тренировке или даже дома у игроков).

”Барселона” участвует в Лиге чемпионов, где на стадии 1/4 финала сыграет с «Ромой».