УЕФА проверил на допинг 11 игроков «Барселоны», включая Месси 

11 футболистов «Барселоны», включая нападающего Лионеля Месси, были проверены на допинг со стороны УЕФА, сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Помимо Месси антидопинговый контроль также прошли Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Луис Суарес, Усман Дембеле, Жорди Альба, Серджи Роберто и Самюэль Умтити.
Любой футболист, принимающий участие в турнире УЕФА, может подвергнуться проверке в любое время. Допинг-контроль подразумевает взятие проб мочи, крови, а также проверку на употребление эритропоэтина и гормонов роста. Информация, анонсирующая подобные проверки, полностью исключена. Это может быть как обычная послематчевая процедура допинг-контроля, так и внетурнирная проверка (на тренировке или даже дома у игроков).
”Барселона” участвует в Лиге чемпионов, где на стадии 1/4 финала сыграет с «Ромой».