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Выдана первая тысяча паспортов болельщика ЧМ-2018
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Выдана первая тысяча паспортов болельщика ЧМ-2018 

Советский спорт 29 минут назад
«В центрах госуслуг „Мои документы“ выдали первую тысячу паспортов болельщика чемпионата мира по футболу», — сообщает ТАСС.
Также отмечается, что, всего в мире заказано уже 430 тысяч паспортов болельщика.
Паспорт болельщика чемпионата мира по футболу 2018 года можно получить в четырех центрах «Мои документы» Москвы: во флагманском офисе «Мои документы» в ТРЦ «Афимолл Сити», а также в офисах, расположенных в районах Замоскворечье, Беговом и поселении Московском. Паспорта болельщиков будут выдаваться в центрах госуслуг до 15 июля.
Паспорт болельщика является нововведением России как страны — хозяйки чемпионата мира по футболу. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018.
ЧМ-2018 состоится с 14 июня по 15 июля.
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