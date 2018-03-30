Выдана первая тысяча паспортов болельщика ЧМ-2018

«В центрах госуслуг „Мои документы“ выдали первую тысячу паспортов болельщика чемпионата мира по футболу», — сообщает ТАСС

Также отмечается, что, всего в мире заказано уже 430 тысяч паспортов болельщика.

Паспорт болельщика чемпионата мира по футболу 2018 года можно получить в четырех центрах «Мои документы» Москвы: во флагманском офисе «Мои документы» в ТРЦ «Афимолл Сити», а также в офисах, расположенных в районах Замоскворечье, Беговом и поселении Московском. Паспорта болельщиков будут выдаваться в центрах госуслуг до 15 июля.

Паспорт болельщика является нововведением России как страны — хозяйки чемпионата мира по футболу. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018.

ЧМ-2018 состоится с 14 июня по 15 июля.