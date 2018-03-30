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Городской чемпионат по чтению вслух пройдет в Нижнем Новгороде
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Городской чемпионат по чтению вслух пройдет в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 28 минут назад
Фото: Newsroom24
Финала городского чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 18 Нижний Новгород» пройдет в областном центре 1 апреля, в воскресенье.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, местом его проведения станет Центральная районная библиотека им. Т. Г. Шевченко.
За победу в финале поборются девять человек, прошедшие районные отборочные туры.
Победитель нижегородского финала отправится на региональный полуфинал в Тулу. Финал Чемпионата состоится в июле в Москве.
Победители этапов чемпионата получат в подарок книги. Сумма главного приза этого года составит 300 тысяч рублей.
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