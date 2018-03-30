Городской чемпионат по чтению вслух пройдет в Нижнем Новгороде

Финала городского чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 18 Нижний Новгород» пройдет в областном центре 1 апреля, в воскресенье.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, местом его проведения станет Центральная районная библиотека им. Т. Г. Шевченко.

За победу в финале поборются девять человек, прошедшие районные отборочные туры.

Победитель нижегородского финала отправится на региональный полуфинал в Тулу. Финал Чемпионата состоится в июле в Москве.

Победители этапов чемпионата получат в подарок книги. Сумма главного приза этого года составит 300 тысяч рублей.