Матерацци похвалил Гаттузо за проделанную работу в «Милане»

Экс-игрок сборной Италии Марко Матерацци поделился мнением о работе Дженнаро Гаттузо в «Милане».

"Я считаю, что когда тренер уходит из второй команды и просит сохранить такой же контракт, пытаясь показать себя в работе с первой командой, он доказывает, что к нему следует относиться как к топ-тренеру.

"Милан" кардинальным образом поправил свое положение. Стоит отдать должное Рино, ему удалось создать хорошую атмосферу и крепкую команду. Когда большие чемпионы следуют за тобой, это значит, что ты не только хороший мотиватор, но и отличный наставник. Посмотрим, останется ли он в клубе в ближайшие два года" — приводит слова Матерацци FourFourTwo.