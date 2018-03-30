Строительство новой арены «Сибири» начнется в 2019 году

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский заявил о строительстве новой ледовой арены в Новосибирске. По его словам, строительство начнется в 2019 году, а стадион должен будет принять молодежный чемпионат мира 2023 года, передает "Советский спорт"

"Процесс строительства нового стадиона пошел очень активно! Место строительства уже точно и неизменно — Горская. Старт — начало 2019. Все будет готово к 2023 году, все подтверждено! В мае ждем подтверждения МЧМ-2023 в Новосибирске", — говорится в заявлении.