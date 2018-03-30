УЕФА проверила на допинг Месси и еще 11 футболистов «Барселоны» 

Как сообщает пресс-служба «Барселоны», антидопинговый контроль прошли: Лионель Месси, Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Луис Суарес, Усман Дембеле, Жорди Альба, Серджи Роберто и Самюэль Умтити.
УЕФА проверяет футболистов на допинг в любое время. Допинг-контроль включает в себя взятие проб мочи, крови, а также проверку на употребление эритропоэтина и гормонов роста.
В ¼ финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Ромой». Матч состоится 4 апреля в Испании.