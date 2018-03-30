Дмитрий Миронов и Валентина Терешкова встретились с участницами всероссийского конкурса «Чайка»

В областном центре проходит финал всероссийского конкурса «Чайка», приуроченного к 55-летию полета первой женщины-космонавта Валентины Терешковой . На победу претендуют 14 девушек из Республики Татарстан, Ненецкого автономного округа, Саратовской, Липецкой, Тульской, Ивановской, Курской, Свердловской, Орловской, Ульяновской и Калининградской областей, городов Омска, Санкт-Петербурга и Ярославля.

— Приветствую вас на Ярославской земле, — сказал Дмитрий Миронов. — В своих регионах вы ярко проявили себя в общественной жизни, спорте, творчестве. Доказали, что вы действительно лучшие. В этом году вся Россия будет праздновать 55-летний юбилей полета в космос Валентины Владимировны Терешковой. Ее позывной «Чайка» дал название этому конкурсу. И это ко многому обязывает, потому что Валентина Владимировна все эти годы остается примером верного служения Родине, самой красивой и обаятельной женщиной героического поколения покорителей космоса.

Один из заключительных этапов конкурса включал в себя сдачу норм ГТО и Валентина Терешкова поинтересовалась, все ли участницы справились. Оказалось, что все. Даже девушка с ограниченными возможностями Алла Нурмагомедова из Иванова выполнила некоторые нормативы. Алла реализует в своем регионе проект «Поверь в себя!» и верит, что, несмотря на все преграды, границ нет.

— Вы большая молодец и пример для многих, — сказала Валентина Терешкова.

Дмитрий Миронов и Валентина Терешкова пожелали всем финалисткам удачи и победы в конкурсе.