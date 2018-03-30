Жилберто Силва встал на защиту Венгера

Экс-игрок «Арсенала» Жилберто Силва поделился мнением о ситуации с Арсеном Венгером

"Я очень долго работал с Венгером. Это человек, который любит футбол и хочет побеждать. Он жертвует собой ради футболистов и клуба. Сейчас ситуация сложная, но он старается делать все, что в его силах, чтобы справиться с давлением и извлечь максимальную пользу из своих игроков.

Арсен постоянно ощущает давление, но настало время, когда нужно спросить: «Как футболисты могут отплатить ему за доверие?» Вся пресса поголовно обсуждает возможный уход Венгера, твердит, что он утратил аппетит. Но дело не в этом, дело в поддержке клуба и игроков" — приводит слова Силвы FourFourTwo.