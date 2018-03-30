Ещё
Шумаков и Жарков выздоровели и провели тренировку в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шумаков и Жарков выздоровели и провели тренировку в Москве 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Форварды ЦСКА Владимир Жарков и Сергей Шумаков полностью вылечились после болезни, сообщает пресс-службу клуба. В пятницу, 30 марта, оба игрока провели тренировку в Москве. На данный момент тренерский штаб ЦСКА во главе с Игорем Никитиным не может рассчитывать только на защитника Игоря Ожиганова и нападающего Максима Шалунова.
Напомним, в четверг, 29 марта, ЦСКА провел первый матч финала «Запада» против СКА. Встреча завершилась победой московских армейцев (5:4 ОТ).
Вторая игра серии до четырех побед состоится 31 марта и начнется в 17.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Владимир Жарков и Сергей Шумаков полностью восстановились после болезни и сегодня провели тренировку в Москве pic.twitter.com/H0DUAAn1Fo
— ХК ЦСКА Москва (@hccska) 30 марта 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Месси пропустил два матча за сборную. Его проверили на допинг Тренеры требуют отставки Зубкова Леонид Трахтенберг: "Уверен: газон "Открытия Арены" в отличном состоянии"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российский боец побил соперника за 10 секунд2
У WADA появился новый инструмент давления на РФ23
Шарапова вернулась к Хогстеду
Уайлдер захотел убить человека прямо на ринге1
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение