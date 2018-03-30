На трассе «Розы Хутор» пройдет уникальный турнир

3 апреля на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Красной Поляне состоится уникальный контест Red Bull Roll the Dice. Один трамплин, несколько десятков участников, абсолютно равные условия, никаких заготовленных трюков — всё зависит от того, как лягут кости!

В каждой попытке участники бросают гигантские игральные кости, которые определят трюк, который им предстоит исполнить. Грани одного кубика показывают грэбы (захваты), другого — градусы вращения. Выпасть может что угодно: от элементарного трюка до сложного элемента. При таком формате новички и профессионалы находятся в равных условиях, а главным для победы становится умение демонстрировать качество и стабильность при выполнении максимально разнообразного набора трюков. Игра идет на выбывание: тот, кто наиболее четко повторит загаданные трюки, проходит в следующий этап. В финале остаются двое сильнейших, по итогам трех попыток определяется победитель. В 2018 году впервые в истории контеста помимо сноубордистов свою удачу также испытают фристайлеры-лыжниики, им предстоит выступить в отдельном лыжном зачете.

Нестандартный формат мероприятия успел завоевать интерес не только заядлых сноубордиcтов, но и всех неравнодушных к зрелищным видам спорта. Впервые Red Bull Roll the Dice прошел в 2012 году в Сочи, на следующий год — в мурманских Хибинах, затем, благодаря своему уникальному формату, вышел на международный уровень и с успехом покорил Канаду.

В 2016 году контест снова соберет любителей и профессиональных сноубордистов у себя на Родине в Сочи, в рамках спортивно-музыкального фестиваля Quiksilver New Star Camp. C 30 марта по 8 апреля участниками лагеря станут более 6000 человек, которых ждут соревнования ведущих российских и международных райдеров, бесплатные тренировки, горячие вечеринки и захватывающие шоу.

Принять участие в соревнованиях Red Bull Roll the Dice может любой желающий. Регистрация на контест откроется в 10-00 в парке лагеря на высоте Роза-1600 метров.