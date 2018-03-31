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Лауреаты журналистской премии «Золотое перо» объявлены в Петербурге
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Лауреаты журналистской премии «Золотое перо» объявлены в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 46 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Торжественная церемония состоялась вечером 30 марта в конгресс-отеле «Park inn Radisson Прибалтийская».
Конкурс среди журналистов Петербурга и Ленинградской области проводился уже в 23-й раз. За победу в 13 номинациях поборолись более 300 представителей печатных и интернет-изданий, телевидения и радио.
Гран-при в номинации «Журналист года» получил обозреватель интернет-издания Фонтанка.Ру Денис Коротков. Члены жюри отметили серию его материалов о войне в Сирии.
Обладателем премии «За вклад в развитие журналистики» впервые в истории конкурса получил художник — карикатурист и график Виктор Богорад.
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