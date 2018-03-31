Лауреаты журналистской премии «Золотое перо» объявлены в Петербурге

Торжественная церемония состоялась вечером 30 марта в конгресс-отеле «Park inn Radisson Прибалтийская».

Конкурс среди журналистов Петербурга и Ленинградской области проводился уже в 23-й раз. За победу в 13 номинациях поборолись более 300 представителей печатных и интернет-изданий, телевидения и радио.

Гран-при в номинации «Журналист года» получил обозреватель интернет-издания Фонтанка.Ру Денис Коротков . Члены жюри отметили серию его материалов о войне в Сирии.

Обладателем премии «За вклад в развитие журналистики» впервые в истории конкурса получил художник — карикатурист и график Виктор Богорад.