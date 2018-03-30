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А. Попов: перенос матча «Амкара» в Москву — продажа. Как это по-другому назвать?
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А. Попов: перенос матча «Амкара» в Москву — продажа. Как это по-другому назвать? 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов прокомментировал решение о переносе домашнего матча 24-го тура РФПЛ «Амкар» — «Локомотив» в Москву.
«Воспринял перенос матча «Амкар» — «Локомотив» в Москву, как продажу. Ну а как по-другому это назвать? Полный бред со стороны «Амкара». Они в очередной раз подставили своих болельщиков. Так не должно быть. Какими коврижками надо было завлечь «Амкар», чтобы он согласился сыграть такую важную игру на поле соперника? Значит, руководству клуба ничего не надо. Надеюсь, футболисты сами всё сделают и докажут. Я в них верю до конца: в тренера, в команду. Раз их кинуло руководство, сами выберутся из этой ситуации. Так бывало уже не раз.
Что касается того, что руководство «Амкара» извинилось перед болельщиками и собирается возместить им потери, то они постоянно извиняются. Это нормально, у них сейчас фишка такая — извиняться перед всеми. Вместо того чтобы заботиться о болельщиках и привлекать их на свой стадион, мы привлекаем болельщиков «Локомотива» и пермскую диаспору в Москве. Для меня более приемлемо — сыграть в Хабаровске.
Полетел бы я сам в Хабаровск? Как футболист лучше сыграл бы там. Это должна быть гостевая игра для «Локомотива». Что об этом подумают конкуренты? Сейчас начнут запрещать играть в Казани, потому что там нет газона. Соперники скажут: «Давай-ка сыграем в Москве! У нас все условия, всё оплатим, не переживай». Как это понимать? Это точно не спортивный принцип», — сказал Попов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Дмитрием Егоровым и Иваном Карповым.
Чемпионат.com: последние новости
Алексей Попов — о «Зените», бизнесе, проблемах в стране и «Амкаре» Зобнин, Зе Луиш, Боккетти и Таски могут помочь «Спартаку» в матче с «Тосно» Трансляцию Red Bull Roll the Dice в Красной Поляне можно будет посмотреть онлайн
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