Артем Ребров: «Почему езжу на электричке? Время экономлю» 

В пятницу на тренировку "Спартака" в Тарасовке, где красно-белые готовятся к матчу 24-го тура премьер-лиги с «Тосно», голкипер Артем Ребров решил добираться из Москвы по железной дороге. Мы попросили вратаря поделиться впечатлениями от поездки на общественном транспорте.
Сториз в Инстаграме Артема Реброва.
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— Ооооо, а это что такая редкость? — удивился Ребров, услышав тему разговора.
— Просто не часто встретишь известного футболиста в электричке.
— Не знаю, чему тут удивляться. Я часто так поступаю, да и в метро нередко спускаюсь. Ничего такого в этом не вижу.
— Много автографов раздали, пока ехали в Тарасовку с Ярославского вокзала?
— В метро, бывает, просят расписаться, а вот в электричке, не поверите, в мою сторону даже никто не посмотрел.
— Может быть, надели капюшон?
— Нет, сел спокойно и занялся своими делами. Специально внимание не привлекал.
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— Чем занимали себя в дороге?
— Здорово, что поехал на электричке — послушал музыку, ответил на сообщения в WhatsApp. За рулем это делать сложнее. Была еще книжка с собой, но до нее не добрался, потому что в WhatsApp активно общался.
— Что сейчас читаете?
— Литература о питании.
— Получается, регулярно ездите по ярославскому направлению?
— Несколько раз в год. Но в основном не в Москву из Тарасовки, а из города на базу, когда машина после матчей остается в Тушине. Это реальная экономия времени. Недавно оставил на Таганке автомобиль на три часа, и за это время успел встретиться с тремя-четырьмя людьми и другие дела сделать. После этого сел за руль и поехал к друзьям — так полтора часа простоял в пробке. Вот и считайте. (Андрей СИЗЯКИН)