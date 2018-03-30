Артем Ребров: «Почему езжу на электричке? Время экономлю»

В пятницу на тренировку "Спартака" в Тарасовке, где красно-белые готовятся к матчу 24-го тура премьер-лиги с «Тосно», голкипер Артем Ребров решил добираться из Москвы по железной дороге. Мы попросили вратаря поделиться впечатлениями от поездки на общественном транспорте.

Сториз в Инстаграме Артема Реброва.

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— Ооооо, а это что такая редкость? — удивился Ребров, услышав тему разговора.

— Просто не часто встретишь известного футболиста в электричке.

— Не знаю, чему тут удивляться. Я часто так поступаю, да и в метро нередко спускаюсь. Ничего такого в этом не вижу.

— Много автографов раздали, пока ехали в Тарасовку с Ярославского вокзала?

— В метро, бывает, просят расписаться, а вот в электричке, не поверите, в мою сторону даже никто не посмотрел.

— Может быть, надели капюшон?

— Нет, сел спокойно и занялся своими делами. Специально внимание не привлекал.

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— Чем занимали себя в дороге?

— Здорово, что поехал на электричке — послушал музыку, ответил на сообщения в WhatsApp. За рулем это делать сложнее. Была еще книжка с собой, но до нее не добрался, потому что в WhatsApp активно общался.

— Что сейчас читаете?

— Литература о питании.

— Получается, регулярно ездите по ярославскому направлению?