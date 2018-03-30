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А. Попов: извинения «Амкара» перед «Зенитом» за мои слова — это смех
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А. Попов: извинения «Амкара» перед «Зенитом» за мои слова — это смех 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов прокомментировал извинения пермского клуба за его слова перед «Зенитом» по итогам матча 21-го тура РФПЛ, который завершился со счётом 0:0. Попов раскритиковал санкт-петербургскую команду в своём «инстаграме», написав: «Не знаю, что говорить о бомжах… Они реальные бомжи, надеюсь, они вылетят из Европы, там они себя так не ведут. Ужасно и стыдно. Раз, два, три, „Зенитушка“, гори. Стыдно (вседозволенность)».
«Я не просил фанатов «Амкара» в их обращении к руководству клуба за меня заступаться. Я вообще не собираюсь устраивать никаких скандалов и был бы рад, если бы в «Амкаре» всё хорошо было. Но там ведь что-то ненормальное происходит. Те же извинения за меня — это смех. Думаю, что это сделал лично исполнительный директор Денис Маслов, который потом и сказал, что под обращением клуба подписались все футболисты. Но я ведь никакого отношения к «Амкару» не имею — почему ребята должны у кого-то просить прощения? За то, что Алексей Попов назвал поведение другой команды «бомжатским»?! Ну, «Зенит» так исторически называют — это не я придумал.
«Бомжатское поведение» — это отвратность и грязь. После выпадов в сторону судьи и игроков «Амкара» мне вообще не хотелось смотреть, как «Зенит» играет. В Европе они совсем по-другому себя ведут, даже когда проигрывают. Там у них всё культурно, а в России, значит, можно кричать, руками махать, судьям хлопать?» — сказал Попов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Дмитрием Егоровым и Иваном Карповым.
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