Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Суонси: команда Моуринью уверенно победит

В одном из субботних матчей тридцать второго тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" примет «Суонси». Команда Жозе Моуринью рассчитывает сохранить вторую строчку в турнирной таблице, а потому не планирует терять очки. Но коллективу Карлуша Карвальяла зачётные баллы нужны куда более остро, ведь «лебеди» борются за сохранение прописки в Премьер-лиге. "Евро-Футбол.ру" знакомит своих читателей с деталями будущего противостояния на «Олд Траффорд».

Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" вылетел из Лиги чемпионов и теперь думает только о том, как сохранить вторую строчку в Премьер-лиге и завоевать Кубок Англии. На текущий момент в чемпионате команда Жозе Моуринью занимает как раз таки вторую позицию, но отрывы невелики. «Ливерпуль» отстаёт от «красных дьяволов» всего лишь на два очка, а «Тоттенхэм» — на четыре. Так что манкунианцам в текущей ситуации уж никак нельзя расслабляться.

Суонси

Не так давно «Суонси» находился на последней строчке в Премьер-лиге, и положение валлийцев казалось настолько безнадёжным, что их уже успели списать со счетов. Но с приходом на тренерский мостик Карлуша Карвальяла ситуация резко изменилась в лучшую сторону. В восьми последних матчах чемпионата «лебеди» проиграли лишь однажды при четырёх победах и трёх ничьих. Как следствие, «Суонси» поднялся на четырнадцатое место в турнирной таблице. При этом чувствовать себя спокойно валлийцы не могут, поскольку их отрыв от зоны вылета измеряется всего лишь тремя зачётными баллами.

Джордан Айю дисквалифицирован. Лерой Фер, Вильфрид Бони, Анхель Ранхель и Ренату Саншеш числятся в лазарете «Суонси».

Где смотреть матч

Игру на «Олд Траффорд», которая стартует в 17:00 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка в Манчестере можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Статистика личных встреч

"Манчестер Юнайтед" — «Суонси»: +8=2-3. Разница мячей: 25-12.

Первый круг: 4:0.

Три последних матча Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Суонси» на «Олд Траффорд» завершились с разыми результатами — победой «красных дьяволов» (2:1), ничьей (1:1) и победой «Суонси» (2:1).

Интересные факты

— «Суонси» не проигрывал на «Олд Траффорд» в 3 из 5 последних матчей во всех соревнованиях (2 победы, 1 ничья, 2 поражения).

— Жозе Моуринью никогда не проигрывал «Суонси» во всех турнирах (7 побед, 2 ничьих).

— Ромелу Лукаку принял участие в 14 голах в 14 матчах во всех соревнованиях в 2018 году (10 голов, 4 ассиста).

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

С приходом на тренерский мостик Карлуша Карвальяла «Суонси» улучшил результаты. Но на выезде валлийцы под руководством португальца ещё не побеждали, трижды сыграв вничью при одном поражении. Так что «Манчестер Юнайтед» является явным фаворитом будущего противостояния, и мы ждём уверенной победы от команды Жозе Моуринью. Наша ставка: «Манчестер Юнайтед» с форой (-1,5)" с коэффициентом 1.85.