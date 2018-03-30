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Глава бобслейной федерации России назвал бредом требование об его отставке
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Глава бобслейной федерации России назвал бредом требование об его отставке 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава Всероссийской федерации бобслея и скелетона Александр Зубков поделился мнением об открытом письме с требованием об его увольнении с данной должности, подписанное группой тренеров.
"Письмо это видел, считаю, что это бред. Они не в первый раз подобные вещи пишут. Непонятно еще, кто это подписывает. Пускай предъявляют претензии сколько хотят. Есть ли у меня планы переизбраться на должность главы Федерации? У меня много планов, скоро вы все узнаете", — цитирует Зубкова «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что тренеры потребовали отставки Зубкова с поста главы бобслейной федерации.
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