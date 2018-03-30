Глава бобслейной федерации России назвал бредом требование об его отставке

Глава Всероссийской федерации бобслея и скелетона Александр Зубков поделился мнением об открытом письме с требованием об его увольнении с данной должности, подписанное группой тренеров.

"Письмо это видел, считаю, что это бред. Они не в первый раз подобные вещи пишут. Непонятно еще, кто это подписывает. Пускай предъявляют претензии сколько хотят. Есть ли у меня планы переизбраться на должность главы Федерации? У меня много планов, скоро вы все узнаете", — цитирует Зубкова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что тренеры потребовали отставки Зубкова с поста главы бобслейной федерации.