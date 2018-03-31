Обворожительная Навка раскрыла секрет своей красоты

Татьяна Навка в свои 42 года выглядит как юная девушка. Секретом молодости и красоты она называет спорт.

"Главный рецепт красоты — это спорт и здоровый сон. А еще нужно очень любить жизнь", — поделилась фигуристка.

По словам Татьяны, салоны красоты она посещаю по мере надобности и убеждена, что это должна делать каждая девушка. «А в целом многие годы, которые я провела в спорте, возможности иметь визажистов и парикмахеров у меня просто не было. Поэтому мы — фигуристки — всему учились сами. Я привыкла сама себя красить и делать прически», — отметила она.

При этом в пластической хирургии Татьяна не видит ничего ужасного, но пока не имела дела с врачами данного профиля. «Я считаю, что женщина должна как можно дольше сохранять свою естественную красоту и принимать жизнь такой, какая она есть. В любом возрасте можно быть прекрасной и неотразимой — женщиной, которой мужчины будут восторгаться. Я допускаю, что всякое бывает в жизни, но думаю, что как можно дольше надо оттягивать момент, когда вообще захочется дать прикоснуться лезвием к своему лицу», — считает фигуристка.