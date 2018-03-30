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Татьяна Навка: У Пескова нет времени на салоны красоты!
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Татьяна Навка: У Пескова нет времени на салоны красоты! 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru поговорил с фигуристкой Татьяной Навкой о ее детях и муже — пресс-секретаре президента Дмитрии Пескове.
Младшая дочь фигуристки Татьяны Навки вышла на подиум. Трехлетняя Надежда приняла участие в модном показе одежды Галины Юдашкиной вместе с детьми Аллы Пугачевой и Максима Галкина, а также Филиппа Киркорова. Несмотря на возраст, модель держалась весьма уверенно, чем очень порадовала родителей. А еще недавно девочка встала на коньки. Возьмет ли ее звездная мама в свое ледовое шоу, Навка рассказала нашим корреспондентам.
— Я пока что об этом ничего не могу говорить, потому что она еще маленькая, — говорит Татьяна. — Дочка только встала на лед, ходит на первые тренировки. Посмотрим, почему бы и нет! Если она захочет быть фигуристкой, препятствовать ей не буду. А если еще и станет олимпийской чемпионкой, буду этому только рада!
— У вас самой все мечты детства сбылись?
— Я всю жизнь хотела станцевать лебедя на льду, но в силу обстоятельств этого до сих пор не произошло. Я надеюсь, что все еще впереди!
В свои 42 года Татьяна Навка выглядит как девочка. Между тем сама фигуристка, как оказалось, не всегда была довольна внешностью.
С Дмитрием Песковым // Фото: Global Look Press
— В подростковом возрасте у меня были комплексы и по поводу лица, и по поводу фигуры, — признается фигуристка. — Это нормально. Мне кажется, это естественный процесс созревания любой девочки. И потом, я вообще мало знаю женщин, которые полностью всем довольны. Мне кажется, даже худые девушки в каком-то возрасте думают, что они толстые.
Побороть комплексы юной Татьяне очень помогло именно фигурное катание. Упорные тренировки на льду воспитали в девочке привычку постоянно работать над собой и уважать себя.
— Главный рецепт красоты — это спорт и здоровый сон, — продолжает Навка. — А еще нужно очень любить жизнь! Салоны красоты я посещаю по мере надобности и считаю, что это должна делать каждая девушка. А в целом многие годы, которые я провела в спорте, возможности иметь визажистов и парикмахеров у меня просто не было. Поэтому мы — фигуристки — всему учились сами. Я привыкла сама себя красить и делать прически. Но если есть возможность, всегда рада воспользоваться профессиональным и качественным подходом для того, чтобы быть еще красивее. Ведь нет предела совершенству!
— Как вы относитесь к пластической хирургии?
— Я считаю, что женщина должна как можно дольше сохранять свою естественную красоту и принимать жизнь такой, какая она есть. В любом возрасте можно быть прекрасной и неотразимой — женщиной, которой мужчины будут восторгаться. Я допускаю, что всякое бывает в жизни, но думаю, что как можно дольше надо оттягивать момент, когда вообще захочется дать прикоснуться лезвием к своему лицу.
— Сейчас модно в салоны красоты ходить парами. Своего супруга Дмитрия Пескова (пресс-секретарь президента. — Авт.) не берете с собой?
— У моего мужа точно нет на это времени! (Смеется.)
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