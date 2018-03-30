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Самый скандальный матч тура в РФПЛ: «Амкар» принимает «Локомотив» на «РЖД Арене»
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Самый скандальный матч тура в РФПЛ: «Амкар» принимает «Локомотив» на «РЖД Арене» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
«Амкар» — «Локомотив»
Стадион: «РЖД Арена» (Москва)
Начало матча: 14:00  Арбитр: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Открывается 24-й тур российской Премьер-Лиги матчем на «РЖД Арене», где местный «Локомотив» сыграет против пермского «Амкара». Самое интересное, что этот поединок будет считаться гостевым для подопечных Семина. Изначально игра должна была состояться в Перми на местном стадионе «Звезда», но из-за плохого качества газона встречу было решено перенести. «Железнодорожники» предложили сыграть на их стадионе, предложив «красно-черным» бесплатный перелет и прибыль от реализации билетов, на что «Амкар» с радостью согласился.
Это решение было крайне неоднозначно воспринято футбольной общественностью, в частности, конкурентами «Локо» в борьбе за чемпионство. Ведь шансы команды Семина победить пермяков на домашнем стадионе заметно выше. Правда, последний матч москвичей на «РЖД Арене» завершился разгромом хозяев со счетом 1:5. Случилось это в рамках 1/8 финала Лиги Европы, а обидчиком «железнодорожников» стал мадридский «Атлетико».
"Локомотив" по-прежнему уверенно лидирует в чемпионате России, команда имеет все шансы завоевать золотые медали, ведь до финиша РФПЛ осталось всего 8 туров. Встречу с «Амкаром» точно пропустит травмированный Игнатьев, также есть вопросы по готовности Ари и Баринова.
Подопечные Евсеева балансируют на грани вылета из Премьер-Лиги. Команда занимает предпоследнюю строчку чемпионата, набрав лишь 22 очка в 22 матчах. Плотность в нижней части турнирной таблицы еще позволяет пермякам рассчитывать на сохранение прописки в элитном дивизионе, вот только проблем у «Амкара» сейчас выше крыши. Играть команде негде, свои же болельщики разносят их гневными письмами, да и вся футбольная общественность высказывает недовольство политикой клуба. Пермякам остается лишь выйти на гостевое поле и дать бой лидеру чемпионата.
Интересные факты противостояния «Амкара» и «Локомотива»:
"Железнодорожники" выиграли 5 последних гостевых матчей чемпионата России.
На счету «Амкара» лишь 1 победа в 10 предыдущих поединках РФПЛ.
"Локомотив" не проигрывает в Премьер-Лиге вот уже 9 матчей к ряду.
Ориентировочные составы на игру:
Амкар: Нигматуллин, Милькович, Сиваков, Конде, Занев, Идову, Рязанцев, Шаваев, Браун Форбс, Гащенков, Оланаре.
Локомотив: Коченков, Рыбус, Пейчинович, Кверквелия, Лысов, Денисов, Коломейцев, Миранчук Антон, Миранчук Алексей, Фернандеш, Фарфан.
Прогноз на матч «Амкар» — «Локомотив»:
"Локомотив" — безоговорочный фаворит поединка. Против «Амкара» говорят буквально все предматчевые расклады и обстоятельства. Однако в такой сложный для команды период пермяки вполне могут собраться и зацепить «железнодорожников». Так что мотивация обоих соперников должна быть на запредельном уровне.
Победа «Амкара» оценивается коэффициентом 10,50, ничейный исход — 4,30, виктория «Локомотива» — 1,46.
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