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Добровольные пожарные дружины сформируют для обеспечения безопасности дачных поселков в Подмосковье
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Добровольные пожарные дружины сформируют для обеспечения безопасности дачных поселков в Подмосковье 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Московской области повысят пожарную безопасность дачных поселков за счет проведения разъяснительной работы с их жителями и создания добровольных пожарных дружин. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя областного правительства Дмитрия Пестова.
«В целях повышения пожарной безопасности садовых некоммерческих товариществ (СНТ) между ГУ МЧС России по Московской области и региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках этого соглашения запланированы мероприятия по формированию добровольных пожарных дружин в СНТ, проведение профилактической и разъяснительной работы с дачниками, и ряд других мероприятий», — говорится в сообщении.
Д. Пестов напомнил, что в регионе реализуется государственная программа «Безопасность Подмосковья», в рамках которой с 2013 г. на боевое дежурство поставлено 79 новых пожарных депо. «Благодаря этому уровень прикрытия территории Московской области всеми видами пожарной охраны удалось повысить с 77% до 96%. Но небольшое количество СНТ находится на значительном расстоянии от регулярных пожарных частей. Поэтому очень важно для повышения пожарной безопасности дачников реализовывать в том числе компенсационные мероприятия — создавать добровольные дружины, организовывать системы оповещения жителей в случае пожара, обустраивать и содержать в надлежащем состоянии пожарные водоемы и гидранты», — приводятся в сообщении слова Д. Пестова.
В пресс-службе пояснили, что требования к пожарной безопасности садоводческих товариществ закреплены федеральным законодательством, СНиПами и другими распорядительными документами. В частности, в каждом СНТ должны быть ответственные за пожарную безопасность и за безопасную эксплуатацию электрооборудования. Каждое товарищество обязано установить пожарный щит с огнетушителями, бочками с водой и другим инвентарем. Кроме того, в зависимости от количества проживающих в СНТ необходимо иметь одну или несколько мотопомп, а также специальное помещение для их хранения.
Среди наиболее распространенных причин пожаров в СНТ — неправильная эксплуатация печей, электроприборов, неаккуратность при разжигании мангалов, а также несанкционированный пал травы. Выжигание сухой растительности запрещено законом Московской области «О благоустройстве» с 15 марта по 15 ноября. В 2017 г. за разведение костров из сухой травы в регионе было оштрафовано порядка 700 человек, подчеркнули в пресс-службе.
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