Минтранс Подмосковья проведет внеплановые проверки пяти областных таксомоторных компаний

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведет внеплановые проверки пяти областных таксомоторных компаний, осуществляющих деятельность со штрафами и нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анну Кротову.

«В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области прошло заседание Межведомственной рабочей группы по контролю деятельности таксомоторных компаний. В рамках мероприятия была рассмотрена деятельность пяти компаний такси, у которых выявлены нарушения организации перевозок, в том числе нарушения трудового и налогового законодательства, а также зафиксировано большое количество штрафов за нарушения правил дорожного движения. В мероприятии приняли участие представители таксомоторных компаний — ООО «Городское экспресс такси», ООО «Д. И. В. О.», ИП Гречинский, ООО «АвтоКомфорт», ООО «Галант», — сообщили в пресс-службе.

По словам А. Кротовой, которую цитирует пресс-служба, по итогам совещания министерством транспорта региона инициирована внеплановая проверка данных таксомоторных компаний. «В течение текущего месяца будут проведены совместные мероприятия с федеральными и региональными контрольно-надзорными органами, по результатам проверок будут приняты соответствующие меры в отношении данных перевозчиков. Соблюдение таксомоторными компаниями правил организации перевозок и правил дорожного движения — одни из основных показателей безопасности для пассажиров. Контроль за деятельностью областных таксомоторных перевозчиков будет усилен», — рассказала она.

В пресс-службе пояснили, что в отношении компании ООО «Д. И. В. О.», зарегистрированной в Бронницах, за 2017-2018 гг. возбуждено 1,6 тыс. административных нарушений правил дорожного движения, из них около 1 тыс. нарушений зафиксировано за превышение скоростного режима. У перевозчика из Подольска — ООО «Городское экспресс такси» за 2017-2018 гг. зафиксировано более 660 административных нарушений ПДД, из них 284 — за превышение скоростного режима и 30 — за управление транспортным средством при наличии неисправностей.

«В феврале 2018 г. в результате ДТП с участием автомобиля такси ООО «Галант» было ранено два человека. В марте в результате ДТП с участием транспортного средства ООО «АвтоКомфорт» ранен один человек. У данных компаний выявлены также нарушения трудовых отношений — число водителей не соответствует количеству работников в штате организации и практически во всех отсутствуют коллективные договоры с водителями, число задействованных в работе авто не соответствуют количеству выданных разрешений на таксомоторную деятельность. Перевозчики повсеместно используют схемы, занижающие налогооблагаемую базу», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что помимо регулярных мероприятий, которые проводит Управление регионального административно-транспортного контроля министерства транспорта совместно с ГИБДД по Московской области по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований законодательства в сфере перевозок пассажиров легковым такси, ведомство инициирует и внеплановые проверки.