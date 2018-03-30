Ещё
Отели в городах Подмосковья, где будут базы команд ЧМ‑2018, проверят на безопасность
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отели в городах Подмосковья, где будут базы команд ЧМ‑2018, проверят на безопасность 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Паспорта безопасности проверят у подмосковных отелей, где будут жить и тренироваться команды-участницы чемпионата мира по футболу-2018, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
Состоялось первое совещание по вопросу готовности объектов культуры к чемпионату мира по футболу-2018. На совещании были представители муниципалитетов, где будут проживать и тренироваться команды-участницы ЧМ, а также городов, вошедших в региональный проект «Повышение привлекательности основных туристических территорий Московской области».
«Мы проводим еженедельный мониторинг загруженности и бронирования 25 гостиниц, которые находятся в ореоле городов, принимающих основной поток гостей во время чемпионата. Необходимо взять на контроль наличие паспорта безопасности у отелей, организацию питания и их благоустройство», — сказала Косарева.
Особое внимание министр культуры обратила на необходимость обучения сотрудников гостиниц, ТИЦ и гидов иностранным языкам. Для этого РГУТиС проведет в мае онлайн курсы по английскому, немецкому, испанскому и французскому языкам. Планируется, что в места проживания, питания, в музеи будут привлекаться волонтеры со знанием иностранных языков.
На совещании обсудили событийный календарь во время проведения чемпионата мира по футболу. Всего запланировано 100 мероприятий с участием как профессиональных, так и любительских творческих коллективов. 12 государственных музеев Московской области в эти дни будут работать без выходных и при наличии паспорта болельщика — бесплатно.
В ходе совещания обсудили издание информационных материалов о Подмосковье в едином художественном стиле с переводом на иностранные языки, а также установку знаков дорожной навигации и систем информирования с транслитерацией на транспортных магистралях и аэропортах.
«По экспертным оценкам порядка 1,8 млн туристов посетят Московскую область в период чемпионата мира по футболу, в том числе порядка 500 тысяч болельщиков. Нам нужно работать единой командой, потому что на чемпионате мира мы будем представлять не только Московскую область, а Россию в целом», — заключила Косарева.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
РИАМО: последние новости
Финал конкурса видеоработ «Я – наследник Победы» пройдет в Подмосковье 31 марта В России значительно ухудшилась ситуация с мужским ожирением Акция в память о погибших в ТЦ Кемерова началась на Манежной площади
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российский боец побил соперника за 10 секунд2
У WADA появился новый инструмент давления на РФ23
Шарапова вернулась к Хогстеду
Уайлдер захотел убить человека прямо на ринге1
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение