Отели в городах Подмосковья, где будут базы команд ЧМ‑2018, проверят на безопасность

Паспорта безопасности проверят у подмосковных отелей, где будут жить и тренироваться команды-участницы чемпионата мира по футболу-2018, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Состоялось первое совещание по вопросу готовности объектов культуры к чемпионату мира по футболу-2018. На совещании были представители муниципалитетов, где будут проживать и тренироваться команды-участницы ЧМ, а также городов, вошедших в региональный проект «Повышение привлекательности основных туристических территорий Московской области».

«Мы проводим еженедельный мониторинг загруженности и бронирования 25 гостиниц, которые находятся в ореоле городов, принимающих основной поток гостей во время чемпионата. Необходимо взять на контроль наличие паспорта безопасности у отелей, организацию питания и их благоустройство», — сказала Косарева.

Особое внимание министр культуры обратила на необходимость обучения сотрудников гостиниц, ТИЦ и гидов иностранным языкам. Для этого РГУТиС проведет в мае онлайн курсы по английскому, немецкому, испанскому и французскому языкам. Планируется, что в места проживания, питания, в музеи будут привлекаться волонтеры со знанием иностранных языков.

На совещании обсудили событийный календарь во время проведения чемпионата мира по футболу. Всего запланировано 100 мероприятий с участием как профессиональных, так и любительских творческих коллективов. 12 государственных музеев Московской области в эти дни будут работать без выходных и при наличии паспорта болельщика — бесплатно.

В ходе совещания обсудили издание информационных материалов о Подмосковье в едином художественном стиле с переводом на иностранные языки, а также установку знаков дорожной навигации и систем информирования с транслитерацией на транспортных магистралях и аэропортах.

«По экспертным оценкам порядка 1,8 млн туристов посетят Московскую область в период чемпионата мира по футболу, в том числе порядка 500 тысяч болельщиков. Нам нужно работать единой командой, потому что на чемпионате мира мы будем представлять не только Московскую область, а Россию в целом», — заключила Косарева.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».