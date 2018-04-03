Проверки детдомов на соответствие требованиям пожарной безопасности завершены в Подмосковье

Внеплановые проверки детских домов на соответствие требованиям пожарной безопасности завершены в Московской области. Об этом в ходе заседания правительства Московской области сообщила министр образования региона Марина Захарова

«С 27 марта на территории Московской области начаты внеплановые проверки учреждений подведомственного образования. В первую очередь проверены все детские дома, их на территории Московской области 14: шесть наших государственных и восемь муниципальных. По государственным замечаний не поступило, по муниципальным были замечания, которые сейчас устраняются. До конца апреля внеплановые проверки будут завершены на всех подведомственных учреждениях системы образования», — сказала министр.

Она также обратилась к главам муниципальных образований с просьбой проконтролировать исправность средств пожаротушения в образовательных учреждениях.

«Прошу обратить внимание глав муниципальных образований, которые являются учредителями школ, детских домов и системы дополнительного образования. Все, что касается средств первичного пожаротушения, должно находиться в исправном состоянии», — отметила министр.