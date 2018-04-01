Систему пожарной безопасности проверили в 232 социальных учреждениях Подмосковья

Специалисты внепланово проверили систему пожарной безопасности в 232 лечебных и социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием людей в Московской области, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«31 марта 2018 года организована работа по внеплановой внезапной проверке лечебных и других социально значимых учреждений с круглосуточным пребыванием людей. На территории области 232 объекта, по состоянию на 07:00 1 апреля 2018 года проверено 232 объекта (100%) с привлечением 223 человек и 62 единиц техники», — говорится в сообщении.

На проверенных объектах сигнализация исправна, связь с пожарной частью организована, эвакуационные выходы не загорожены, первичные средства пожаротушения в наличии и исправны.

Кроме того, 31 марта проверили систему пожарной безопасности в 48 торговых центрах на территории 33 муниципальных образований Московской области.

«По результатам проверки выявлено 263 нарушения. По всем выявленным нарушениям составлены предписания и выданы владельцам данных торговых центров. С нарастающим итогом проверено 216 торговых центров», — добавляется в материале.