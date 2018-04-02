ТЦ в Подмосковье проверяют на соответствие нормам пожарной безопасности

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости . В Подмосковье продолжаются проверки торговых центров на соответствие нормам пожарной безопасности, сообщила пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг региона со ссылкой на главу ведомства Владимира Посаженникова

После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, при котором погибли 64 человека, в регионах РФ начались внеплановые проверки пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах и других местах массового скопления людей.

"Подмосковье — один из лидеров в стране по количеству торговых объектов формата «торговый центр» — порядка 1000 зданий. Посещение торговых центров является популярным видом семейного досуга. В связи с чем, мы должны быть уверены, что все торговые объекты, расположенные на территории Московской области, безопасны для жителей и гостей региона. В настоящее время в регионе продолжаются проверки всех торговых центров на наличие и работоспособность систем пожаротушения, дымоудаления, эвакуационных выходов и их доступности", — сообщил Посаженников.

В ведомстве отметили, что торговые сети призывают в инициативном порядке устранять все недочеты и имеющиеся нарушения на торговых объектах, проводить тренировки с персоналом по порядку действий при возникновении ЧС, в том числе эвакуации с персоналом и арендаторами торговых площадей.

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