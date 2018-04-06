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В садовых товариществах Подмосковья появятся добровольные пожарные дружины
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В садовых товариществах Подмосковья появятся добровольные пожарные дружины 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Уровень прикрытия Подмосковья всеми видами пожарной охраны удалось повысить с 77 до 96%.
ГУ МЧС России по Московской области и региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» подписали соглашение о сотрудничестве в целях повышения пожарной безопасности садовых товариществ. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства Московской области.
Это соглашение предусматривает проведение мероприятий по созданию добровольных пожарных дружин в садовых товариществах Московской области. Документ подразумевает проведение профилактической и разъяснительной работы с дачниками.
"В Московской области реализуется госпрограмма «Безопасность Подмосковья», в рамках которой с 2013 года поставлено на боевое дежурство 79 новых пожарных депо. Благодаря этому уровень прикрытия территории Московской области всеми видами пожарной охраны удалось повысить с 77 до 96%", — отметил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.
Он также добавил, что небольшое количество подмосковных СНТ находится на значительном расстоянии от регулярных пожарных частей. Поэтому крайне важно для повышения пожарной безопасности дачников реализовывать в том числе компенсационные мероприятия. А именно — создавать добровольные дружины, организовывать системы оповещения местных жителей в случае пожара.
Чаще всего пожары в СНТ возникают из-за неправильной эксплуатации печей и электроприборов или неаккуратности при разжигании мангала. Также причиной пожара может послужить несанкционированный пал травы.
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