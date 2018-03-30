«Идем на рекорд!» Шнуров анонсировал концерт «Ленинграда» на стадионе «Санкт-Петербург»

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров на своей странице в Инстаграме анонсировал концерт на домашнем стадионе "Зенита" — арене «Санкт-Петербург». Исполнитель, который является болельщиком сине-бело-голубых, отметил, что на выступлении ожидается 60 тысяч зрителей.

"Да, друзья мои. Даже немножко страшно, — написал Шнуров. — Все предварительные договорённости воплотились в договоры, дата и место подтверждены и скреплены подписями и печатями. 19 октября! «Зенит-Арена»! Петербург! Ленинград! 60 тысяч зрителей! Идем на рекорд! Ура!"

В 2017 году «Ленинград» выступал на домашнем стадионе "Спартака" — «Открытие Арене». На том концерте присутствовало 47 тысяч зрителей.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 30 Мар 2018 в 9:49 PDT