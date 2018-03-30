Ещё
«Идем на рекорд!» Шнуров анонсировал концерт «Ленинграда» на стадионе «Санкт-Петербург»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Идем на рекорд!» Шнуров анонсировал концерт «Ленинграда» на стадионе «Санкт-Петербург» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров на своей странице в Инстаграме анонсировал концерт на домашнем стадионе "Зенита" — арене «Санкт-Петербург». Исполнитель, который является болельщиком сине-бело-голубых, отметил, что на выступлении ожидается 60 тысяч зрителей.
"Да, друзья мои. Даже немножко страшно, — написал Шнуров. — Все предварительные договорённости воплотились в договоры, дата и место подтверждены и скреплены подписями и печатями. 19 октября! «Зенит-Арена»! Петербург! Ленинград! 60 тысяч зрителей! Идем на рекорд! Ура!"
В 2017 году «Ленинград» выступал на домашнем стадионе "Спартака" — «Открытие Арене». На том концерте присутствовало 47 тысяч зрителей.
Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 30 Мар 2018 в 9:49 PDT
Спорт-Экспресс: последние новости
Месси пропустил два матча за сборную. Его проверили на допинг Тренеры требуют отставки Зубкова Шумаков и Жарков выздоровели и провели тренировку в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российский боец побил соперника за 10 секунд2
У WADA появился новый инструмент давления на РФ23
Шарапова вернулась к Хогстеду
Уайлдер захотел убить человека прямо на ринге1
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение