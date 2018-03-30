А. Попов: Черчесов — маленький Наполеон, у человека комплексы

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов поделился мнением о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове , с которым он ранее работал в пермском клубе.

«Какая страна у нас, такой и футбол. Непонятно, зачем выбрали топ-соперников на товарищеские матчи сборной. Моё мнение — Черчесов себе отступные так сделал. Мол, что вы хотели, это же топ-игры, поэтому мы уступаем. Понятно, что раз в год и палка стреляет, вот с Испанией неплохо сыграли. Остальные матчи проиграли. Футболисты сейчас в подавленном состоянии, не уверены в себе. В двух матчах перед чемпионатом мира они будут на нервняке. Если не выиграют, не будет душевного подъёма. Не знаю, как Черчесов выведет их из этого состояния. Не верю в его тренерский гений. Наставник сборной должен быть идеальным тактиком, теоретиком, человеком, в конце концов. С этим у него большие проблемы.

Я никогда не верил в Черчесова. Ещё когда его только назначили, писал об этом в соцсетях. Пацаны, игроки, сейчас забиты. Все на них давят. Наши болельщики очень требовательны, хотя им надо просто порадоваться, что Россия проводит такой крупный турнир и на него приедут мировые звёзды. Нужно просто поболеть за команду, а как сыграют — неважно.

Есть ли у меня что-то личное, учитывая, что моя карьера в «Амкаре» закончилась именно при Черчесове? Да бог ему судья. Скольких футболистов на закате карьеры он загубил, скольких отчислил? Титова, Калиниченко… Но за что? Из-за авторитета? Хотя как их авторитет ему мешал? Это комплексы у человека. Я всегда был горой за «Амкар», а он не сказал ни слова, ничего не объяснил — лишь дал понять, что не подхожу. Видимо, он решил, что ему не нужен местный игрок, который открывал дверь президента без стука. Игрок, который был за него. Кто бы что ни вякнул на тренировке, я бы сказал: «Молчи и слушай тренера». Судя по всему, у него было своё видение.