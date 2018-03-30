Голикова и Казелин стали чемпионами России в спринтерском многоборье

Соревнования проходили в Москве на катке в Крылатском.

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