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Голикова и Казелин стали чемпионами России в спринтерском многоборье
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Голикова и Казелин стали чемпионами России в спринтерском многоборье 

Чемпионат.com 58 минут назад
Соревнования проходили в Москве на катке в Крылатском.
Голикова выиграла все четыре забега (по два на дистанциях 500 и 1000 м) и набрала в сумме 152,860 балла. Второй на всех дистанциях и в общем зачёте стала Дарья Качанова (153,795), третьей — Александра Качуркина (157,745), в активе которой три третьих места и пятое во втором старте на 500 м.
Казелин выиграл оба забега на 500 м, а на дистанции вдвое длиннее был третьим и вторым. В итоге представитель Московской области набрал в сумме 142,380 балла. Второе место поделили Михаил Козлов и Виктор Муштаков, набравшие в сумме четырёх дистанций 142,720. Отметим, что Козлов выиграл оба забега на 1000 м.
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