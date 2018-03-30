РФПЛ проведет чемпионат по киберфутболу

ТАСС , 30 марта. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА) проведет чемпионат России по киберфутболу. Об этом сообщает пресс-служба РФПЛ.

Чемпионат РФПЛ по киберфутболу является отборочным этапом турнира на Кубок мира ФИФА по киберфутболу. Открытые отборочные туры российского чемпионата пройдут онлайн с 14 по 15 апреля на консоли Xbox и с 21 по 22 апреля на Playstation 4. в финал выйдут спортсмены 16 клубов РФПЛ и четыре сильнейших игрока, прошедших открытую квалификацию.

Финал состоится 28 и 29 апреля в Москве. Победители на Xbox и Playstation 4 будут представлять Россию на международном уровне.