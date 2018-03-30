Ещё
РФПЛ проведет чемпионат по киберфутболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

РФПЛ проведет чемпионат по киберфутболу 

ТАСС 46 минут назад
ТАСС, 30 марта. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА) проведет чемпионат России по киберфутболу. Об этом сообщает пресс-служба РФПЛ.
Чемпионат РФПЛ по киберфутболу является отборочным этапом турнира на Кубок мира ФИФА по киберфутболу. Открытые отборочные туры российского чемпионата пройдут онлайн с 14 по 15 апреля на консоли Xbox и с 21 по 22 апреля на Playstation 4. в финал выйдут спортсмены 16 клубов РФПЛ и четыре сильнейших игрока, прошедших открытую квалификацию.
Финал состоится 28 и 29 апреля в Москве. Победители на Xbox и Playstation 4 будут представлять Россию на международном уровне.
ТАСС: последние новости
Чечне выделят целевые места в подведомственном Минспорту РФ университете РУСАДА и МГИМО завершили обучение специалистов по проекту борьбы с допингом РФПЛ ждет от "Амкара" решения о выборе места проведения матчей с "Локомотивом" и "Рубином"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не сдержался: бывший врач «Спартака» избил школьника26
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Российский боец побил соперника за 10 секунд2
Дзюба: Меня бесит современная молодежь2
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение