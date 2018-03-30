Погоня за «паровозом» продолжается: «Спартак» против «Тосно»

Стадион: «Открытие Арена» (Москва)

В рамках 24-го тура РФПЛ на стадионе «Открытие Арена» местный «Спартак» примет футбольный клуб «Тосно». В турнирной таблице команды разделяет 21 очко, так что статус фаворита московской команды не подвергается сомнениям. Первая встреча этих клубов состоялась в 10 туре на «Петровском» и завершилась результативной ничьей — 2:2. У подопечных Карреры имеются серьезные проблемы с составом, что может сыграть решающую роль на заключительном отрезке чемпионата.

"Спартак" продолжает борьбу за золотые медали российской Премьер-Лиги. Московская команда является ближайшим преследователем «Локомотива» в турнирной таблице РФПЛ. На текущий момент отрыв «железнодорожников» составляет 5 очков, причем у подопечных Семина есть еще матч в запасе. В двух прошлых турах «красно-белые» поочередно обыграли «СКА-Хабаровск» (1:0) и "Рубин" (2:1), причем обе победы получились достаточно трудовыми.

Из еврокубков «спартачи» уже выбыли, так что теперь Каррера может сконцентрироваться на чемпионате и Кубке России. Помешать выполнению поставленных задач может большое количество травмированных игроков. Среди них значатся Джикия, Зобнин, Бокетти и Тигиев, также под вопросом участие в матче форварда Зе Луиша

"Тосно" располагается на 14-й строчке турнирной таблицы РФПЛ, правда, отрыв от зоны вылета составляет всего 1 балл. Два предыдущих матча в рамках Премьер-Лиги подопечные Парфенова проиграли: сначала «Рубину» на домашней арене — 0:1, затем «Анжи» на выезде — 0:2. Главная задача тосненцев на остаток сезона предельно ясна — сохранение прописки в высшем дивизионе. Потерь в составе питерской команды нет, кроме того, вновь ожидается выход с первых минут пребывающего в отвратной форме Павла Погребняка

Интересные факты противостояния «Спартака» и «Тосно»:

В 3 последних играх тосненцев в РФПЛ было забито не более 2 голов.

"Спартак" не проигрывает в чемпионате России вот уже 16 матчей подряд.

В 5-ти предыдущих поединках РФПЛ «красно-белые» пропустили всего 1 гол.

"Тосно" проиграл 4 из 5 последних матчей российской Премьер-Лиги.

Ориентировочные составы на игру:

Тосно: Юрченко, Маргасов, Буйволов, Миюшкович, Чернов, Жигулев, Полетанович, Галиулин, Рикардиньо, Нуну Роша, Погребняк.

Прогноз на матч «Спартак» — «Тосно»:

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, хотя ожидать легкой прогулки «Спартаку» точно не стоит. У команды Карреры много травмированных, мотивации у «Тосно» не меньше, да и первый наглядно матч показал, как неожиданно может закончиться вроде бы проходной для москвичей поединок.

Победа «Спартака» оценивается коэффициентом 1,37, ничейный исход — 5,40, виктория «Тосно» — 9,70.

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