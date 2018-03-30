Ким Чен Ын и Бах обсудили вопрос участия КНДР в ближайших Олимпиадах

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом МОК Томасом Бахом во время визита последнего в Пхеньян, сообщает AP. Одной из основных тем стало обсуждение вопроса об участии республики в Олимпиадах 2020 и 2022 годов.

Предварительно Бах встретился с министром физкультуры и спорта КНДР Иль Гук Кимом, получив от НОК КНДР заверение о том, что страна намерена отправить своих атлетов на Игры в Токио и Пекин.

— Ким Чен Ын полностью поддержал это обязательство, — сказал Бах. — Он назвал спорт частью своей политики, которая направлена на дальнейшее развитие КНДР. Наша встреча была продуктивной. Во время нее стало ясно, что глава КНДР прекрасно представляет, какую роль может играть спорт в общественной жизни в сфере образования и здоровья.

Глава МОК также отметил, что Ким Чен Ын назвал совместное шествие спортсменов из КНДР и Кореи во время церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане «важным вкладом в мирный диалог».