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Ким Чен Ын и Бах обсудили вопрос участия КНДР в ближайших Олимпиадах
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Ким Чен Ын и Бах обсудили вопрос участия КНДР в ближайших Олимпиадах 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом МОК Томасом Бахом во время визита последнего в Пхеньян, сообщает AP. Одной из основных тем стало обсуждение вопроса об участии республики в Олимпиадах 2020 и 2022 годов.
Предварительно Бах встретился с министром физкультуры и спорта КНДР Иль Гук Кимом, получив от НОК КНДР заверение о том, что страна намерена отправить своих атлетов на Игры в Токио и Пекин.
— Ким Чен Ын полностью поддержал это обязательство, — сказал Бах. — Он назвал спорт частью своей политики, которая направлена на дальнейшее развитие КНДР. Наша встреча была продуктивной. Во время нее стало ясно, что глава КНДР прекрасно представляет, какую роль может играть спорт в общественной жизни в сфере образования и здоровья.
Глава МОК также отметил, что Ким Чен Ын назвал совместное шествие спортсменов из КНДР и Кореи во время церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане «важным вкладом в мирный диалог».
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