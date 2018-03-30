Динияр Билялетдинов: Смолову надо ехать в АПЛ

«Краснодар»: Информация о переходе Смолова в «Вест Хэм» — вброс

«Федору надо ехать. Никаких трудностей нет. Все от головы идет. Вопрос в том, на какой позиции видит его тренер и насколько он готов отвечать требованиям, которые предъявляет тренер. Думаю, он спокойно может ехать. Многое будет зависеть от того, как выступит сборная на чемпионате мира. У нас большое заблуждение, что премьер-лига это какой-то заоблачный уровень. Если долго думать, ехать или не ехать, то так шанс упустить можно», — цитирует Билялетдинова Sport24.ru.

Напомним, что Смолова приглашал «Вест Хэм». В текущем сезоне на счету 28-летнего нападающего 18 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и отдал две результативные передачи.