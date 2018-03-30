Экс-игрок «Эвертона»: чемпионат Англии не является заоблачным уровнем

Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов поделился мнением о возможном переходе нападающего «Краснодара» и сборной России по футболу Федора Смолова в один из клубов чемпионат Англии.

"Федору надо ехать. Никаких трудностей нет. Все от головы идет. Вопрос в том, на какой позиции видит его тренер и насколько он готов отвечать требованиям, которые предъявляет тренер. Думаю, он спокойно может ехать. Многое будет зависеть от того, как выступит сборная на чемпионате мира", — цитирует Билялетдинова Sport24.ru.

Он также отметил, что английский чемпионат не является лигой настолько высокого уровня, каким его считают в России.

"У нас большое заблуждение, что английская премьер-лига — это какой-то заоблачный уровень. Если долго думать, ехать или не ехать, то так шанс упустить можно", — добавил Билялетдинов.

Билялетдинов выступал за «Эвертон» в период с 2009 по 2012 год.

Ранее в «Краснодаре» ответили на вопрос о возможном переходе Смолова в «Вест Хэм Юнайтед».