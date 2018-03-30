Ещё
​Ребров: «Поездки на метро экономят время»
Далее:
Читайте также:
Ещё

​Ребров: «Поездки на метро экономят время» 

Евро-футбол.Ру 52 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Голкипер "Спартака" Артём Ребров описал преимущества езды на метро. В пятницу Артём направлялся на тренировку команды, решив выбрать поездку на общественном транспорте. Это и привлекло внимание журналистов.
— А это что, такая редкость? — спросил Ребров у корреспондента.
— Просто нечасто встретишь известного футболиста в электричке.
— Не знаю, чему тут удивляться. Я часто так поступаю, да и в метро нередко спускаюсь. Ничего такого в этом не вижу.
— Чем занимали себя в дороге?
— Здорово, что поехал на электричке — послушал музыку, ответил на сообщения в WhatsApp. За рулем это делать сложнее. Была еще книжка с собой, но до нее не добрался, потому что в WhatsApp активно общался.
— Получается, регулярно ездите по ярославскому направлению?
— Несколько раз в год. Но в основном не в Москву из Тарасовки, а из города на базу, когда машина после матчей остается в Тушине. Это реальная экономия времени. Недавно оставил на Таганке автомобиль на три часа, и за это время успел встретиться с тремя-четырьмя людьми и другие дела сделать. После этого сел за руль и поехал к друзьям — так полтора часа простоял в пробке. Вот и считайте.
На данный момент «Спартак» готовится к матчу 24 тура Премьер-лиги с «Тосно», который состоится 31 марта. Начало в 19:00 МСК.
Евро-футбол.Ру: последние новости
"Барселона" рассматривает двух защитников на замену Юмтити Письмо болельщика сборной России Станиславу Черчесову за 75 дней до чемпионата мира Дзюба: "Эмери или Карпин? Ни тот и ни другой"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российский боец побил соперника за 10 секунд2
У WADA появился новый инструмент давления на РФ23
Шарапова вернулась к Хогстеду
Уайлдер захотел убить человека прямо на ринге1
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение