​Ребров: «Поездки на метро экономят время»

Голкипер "Спартака" Артём Ребров описал преимущества езды на метро. В пятницу Артём направлялся на тренировку команды, решив выбрать поездку на общественном транспорте. Это и привлекло внимание журналистов.

— А это что, такая редкость? — спросил Ребров у корреспондента.

— Просто нечасто встретишь известного футболиста в электричке.

— Не знаю, чему тут удивляться. Я часто так поступаю, да и в метро нередко спускаюсь. Ничего такого в этом не вижу.

— Чем занимали себя в дороге?

— Здорово, что поехал на электричке — послушал музыку, ответил на сообщения в WhatsApp. За рулем это делать сложнее. Была еще книжка с собой, но до нее не добрался, потому что в WhatsApp активно общался.

— Получается, регулярно ездите по ярославскому направлению?

— Несколько раз в год. Но в основном не в Москву из Тарасовки, а из города на базу, когда машина после матчей остается в Тушине. Это реальная экономия времени. Недавно оставил на Таганке автомобиль на три часа, и за это время успел встретиться с тремя-четырьмя людьми и другие дела сделать. После этого сел за руль и поехал к друзьям — так полтора часа простоял в пробке. Вот и считайте.

На данный момент «Спартак» готовится к матчу 24 тура Премьер-лиги с «Тосно», который состоится 31 марта. Начало в 19:00 МСК.