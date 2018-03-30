Ещё
«Локо» перед игрой с «Амкаром»: «Поле в Черкизове в отличном состоянии»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Локо» перед игрой с «Амкаром»: «Поле в Черкизове в отличном состоянии» 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
В «Локомотиве» уверены, что встреча 24-го тура чемпионата России с «Амкаром» пройдет в хороших условиях. Игра была перенесена из Перми в Москву из-за неблагоприятного состояния газона на стадионе «Зведа».
"Поле в отличном состоянии, прогноз погоды благоприятный, ждем всех на матче", — так пресс-служба лидера РФПЛ ответила на вопрос о состоянии газона и готовности арены к игре. (Вячеслав КОРОТКИН)
Матч «Амкар» — «Локомотив» состоится в субботу, 31 марта на стадионе «РЖД Арена». Начало игры — 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Спорт-Экспресс: последние новости
Илья Кутепов: "Большое количество травм в "Спартаке" - это совокупность факторов. Нагрузки не изменились" Месси пропустил два матча за сборную. Его проверили на допинг Карпин видел заявления Дзюбы, но отвечать не собирается
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российский боец побил соперника за 10 секунд2
У WADA появился новый инструмент давления на РФ23
Шарапова вернулась к Хогстеду
Уайлдер захотел убить человека прямо на ринге1
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение