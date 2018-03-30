«Локо» перед игрой с «Амкаром»: «Поле в Черкизове в отличном состоянии»

В «Локомотиве» уверены, что встреча 24-го тура чемпионата России с «Амкаром» пройдет в хороших условиях. Игра была перенесена из Перми в Москву из-за неблагоприятного состояния газона на стадионе «Зведа».

"Поле в отличном состоянии, прогноз погоды благоприятный, ждем всех на матче", — так пресс-служба лидера РФПЛ ответила на вопрос о состоянии газона и готовности арены к игре. ( Вячеслав КОРОТКИН

Матч «Амкар» — «Локомотив» состоится в субботу, 31 марта на стадионе «РЖД Арена». Начало игры — 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.