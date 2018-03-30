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Подруга голландского футболиста выложила в YouTube его непристойное видео
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Подруга голландского футболиста выложила в YouTube его непристойное видео 

RT на русском 35 минут назад
Нападающий голландского клуба «Гронингена» Ларс Велдвийк оказался в центре скандала после публикации непристойного видео. Велдвийк демонстрировал на камеру свои гениталии, а его подруга Моника Геузе опубликовала видео на своём YouTube-канале. На её блог на портале подписано около 40 тысяч пользователей.
Мы уже поговорили с ним об этом и сказали ему, как это нас раздражает. Мы понимаем, что он сделал это в своё личное время, но мы все равно хотим, чтобы наши игроки были профессионалами и вне поля», — цитирует директора «Гронингена» Ханса Найланда Dagblad Noorden.
Запись удалена с канала, однако Велдвийку грозит ссылка в молодёжную команду.
Ранее защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии по футболу Марсело опубликовал фотографии из отпуска в Бразилии, где он переоделся в женщину и накрасил губы.
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