Молодые нефтяники представили инновационные разработки на международной научно-технической конференции в Самаре

Оригинальные идеи и нестандартные подходы. Они экономят миллионы рублей, сохраняют экологию и здоровье людей. В Самаре прошел второй тур международной научно-технической конференции молодежи Транснефти и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти. О молодых нефтяниках, которые двигают прогресс, смотрите в нашем материале.

Магомед-Садыку еще нет двадцати пяти, а он уже финалист международной конференции. Его разработка направлена на повышение безопасности производства работ на нефтепроводах.

”Разработано приспособление для дистанционного сверления отверстий, которое позволяет выполнять работу без участия человека, что облегчает процесс и гарантирует полную безопасность”, — рассказывает Магомед-Садык.

Засверловку выполняют для определения уровня нефти внутри трубопровода. Если все показатели в норме, то проводят работы на нефтепроводе. Сейчас засверловку проводят вручную. Прибор Магомед-Садыка прост в использовании. И не требует большого числа обслуживающего персонала.

Магомед-Садык разрабатывал прибор полгода. Молодой изобретатель выдержал серьезную конкуренцию. Второй этап конкурса длился два дня. «Транснефть-Приволга» принимала участников первой секции «Проектирование и эксплуатация, строительство и реконструкция нефтепроводов» — 39 молодых специалистов. Пять разработок сегодняшнего конкурса, по словам председателя конкурсной комиссии, будут рекомендованы к внедрению в производство.

Сейчас Магомед-Садык Гаджимирзаев готовится защищать свои проекты в финале конкурса. Он пройдет в мае в Казани. Молодежная научная конференция Транснефти проводится более 15 лет. Международной она стала два года назад на площадке АО «Транснефть-Приволга». К ней присоединились нефтяники из ближнего зарубежья, а также Восточной Европы.