Ещё
Молодые нефтяники представили инновационные разработки на международной научно-технической конференции в Самаре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Молодые нефтяники представили инновационные разработки на международной научно-технической конференции в Самаре 

ТРК Губерния 33 минуты назад
Оригинальные идеи и нестандартные подходы. Они экономят миллионы рублей, сохраняют экологию и здоровье людей. В Самаре прошел второй тур международной научно-технической конференции молодежи Транснефти и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти. О молодых нефтяниках, которые двигают прогресс, смотрите в нашем материале.
Магомед-Садыку еще нет двадцати пяти, а он уже финалист международной конференции. Его разработка направлена на повышение безопасности производства работ на нефтепроводах.
”Разработано приспособление для дистанционного сверления отверстий, которое позволяет выполнять работу без участия человека, что облегчает процесс и гарантирует полную безопасность”, — рассказывает Магомед-Садык.
Засверловку выполняют для определения уровня нефти внутри трубопровода. Если все показатели в норме, то проводят работы на нефтепроводе. Сейчас засверловку проводят вручную. Прибор Магомед-Садыка прост в использовании. И не требует большого числа обслуживающего персонала.
Магомед-Садык разрабатывал прибор полгода. Молодой изобретатель выдержал серьезную конкуренцию. Второй этап конкурса длился два дня. «Транснефть-Приволга» принимала участников первой секции «Проектирование и эксплуатация, строительство и реконструкция нефтепроводов» — 39 молодых специалистов. Пять разработок сегодняшнего конкурса, по словам председателя конкурсной комиссии, будут рекомендованы к внедрению в производство.
Сейчас Магомед-Садык Гаджимирзаев готовится защищать свои проекты в финале конкурса. Он пройдет в мае в Казани. Молодежная научная конференция Транснефти проводится более 15 лет. Международной она стала два года назад на площадке АО «Транснефть-Приволга». К ней присоединились нефтяники из ближнего зарубежья, а также Восточной Европы.
ТРК Губерния: последние новости
На поле стадиона "Самара Арена" разбирают парник для газона "Ладу" исключили из КХЛ В Самаре установлен новый "снежный" рекорд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российский боец побил соперника за 10 секунд2
У WADA появился новый инструмент давления на РФ23
Шарапова вернулась к Хогстеду
Уайлдер захотел убить человека прямо на ринге1
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение