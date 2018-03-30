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Каррера: горжусь, что получил награду «Золотая скамья»
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Каррера: горжусь, что получил награду «Золотая скамья» 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился эмоциями от получения почётной итальянской награды — «Золотая скамья» — за победу с красно-белыми в российской Премьер-Лиге по итогам прошлого сезона. Специалист отметил, что заслужил награду при помощи тренерского штаба, руководства и игроков клуба.
«Горжусь, что получил эту награду. Разделяю премию со своим тренерским штабом, который каждый день терпит меня. С руководством, которое позволяет мне тренировать. И с игроками, которые помогли мне добиться такого признания», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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