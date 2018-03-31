Галактионов: уже которую игру «Ахмат» подводит реализация моментов

Главный тренер «Ахмата» Михаил Галактионов прокомментировал ничью в матче 24-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском» (0:0).

«В перерыве акцентировали внимание на том, что нужно быть агрессивнее, раз играем дома, просил ребят быть более настырными в атакующих действиях. Создали эпизоды, но, к сожалению, не реализовали их. Не хватило именно реализации. Вы видели, что у нас было несколько очень хороших моментов, которые надо было завершать. К сожалению, уже которую игру реализация нас подводит. Мы не забиваем то, что имеем. Несомненно, ответственность давит, но я думаю, что хладнокровие всё равно должно присутствовать у игроков», сказал Галактионов в эфире телеканала «Футбол 3».