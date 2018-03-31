Битва на «Рамон Санчес Писхуан»: «Севилья» принимает «Барселону»

«Севилья» — «Барселона»

Стадион: «Роман Санчес Писхуан» (Севилья, Испания)

Начало матча: 21:45 Арбитр: Хосе Луис Гонсалес (Кастилия-Леон)

Субботняя программа 30-го тура чемпионата Испании будет завершаться в Севилье, где в гости к местной команде пожалует «Барселона». Времена, когда «нервионцы» могли оказать достойное сопротивление «сине-гранатовым» давно прошли, и последние матчи неизменно оставались за каталонцами. Хотя на текущий момент мотивации у «Севильи» побольше: если чемпионство у «Барсы» практически в кармане, то борьба севильцев за еврокубки — в самом разгаре. Встреча первого круга между этими соперниками получилось довольно интригующей и завершилась победой команды Вальверде — 2:1.

Поражения «Севильи» от «Валенсии» и «Леганеса» в последних турах Примеры как-то забылись болельщиками, ведь между ними был триумф на «Олд Траффорд». В рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов подопечные Монтеллы вынесли "Манчестер Юнайтед" на его же поле и попали в список восьми сильнейших команд Европы. Правда дальнейшие перспективы «нервионцев» на турнире довольно туманны: уже через три дня после встречи с «Барсой» «Севилью» ожидает домашняя битва с «Баварией». Во внутреннем первенстве команда Монтеллы идет на 6-м месте и может, в лучшем случае, рассчитывать лишь на Лигу Европы по итогам чемпионата.

"Барселоне" через 3 дня также предстоит матч 1/4 финала Лиги Чемпионов. В соперниках у каталонцев — итальянская «Рома», которую мало кто считает серьезным соперником для Месси и компании. В Примере «сине-гранатовые» по-прежнему не знают поражений: 23 победы, 6 ничейных исходов и заслуженное первое место. Отрыв от «Атлетико» составляет 11 очков, так что вопрос с чемпионством можно уже закрывать. Возможно, Вальверде не станет выпускать с первых минут Месси, пропускавшего матч своей сборной из-за повреждения. Точно не помогут команде в игре с «Севильей» травмированные Бускетс и Динь.

Интересные факты противостояния «Севильи» и «Барселоны»:

В 14 из 16 последних матчей против «Севильи» каталонцы забивали, как минимум, 2 гола.

5 из 7 последних поединков чемпионата Испании «Барселона» отыграла на ноль.

"Барселона" обыгрывала Севилью в 5 предыдущих поединках во всех турнирах.

Ориентировочные составы на игру:

Севилья: Рико, Меркадо, Кьяер, Лангле, Эскудеро, Нзонзи, Банега, Васкес, Корреа, Навас, Муриэль.

Барселона: Тер Штеген, Серджи Роберто, Пике, Умтити, Альба, Паулиньо, Ракитич, Дембеле, Коутиньо, Месси, Суарес.

Прогноз на матч «Севилья» — «Барселона»:

Многое в этом матче будет зависеть от состава, выбранного Вальверде — главный тренер каталонцев вполне может поберечь лидеров. Сложно сказать, на ходу ли сейчас севильцы, ведь их результаты в чемпионате и еврокубках слишком отличаются. Скорее всего, оба соперника сыграют в осторожный футбол, а о раскладе сил отчетливо говорят букмекерские коэффициенты.

На победу «Севильи» букмекеры предлагают коэффициент 4,40, на ничью — 3,94, на победу «Барселоны» — 1,88.

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