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Сколько «Чикаго» заплатил 36-летнему вратарю-любителю?
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Сколько «Чикаго» заплатил 36-летнему вратарю-любителю? 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Стали известны подробности контракта вратаря Скотта Фостера и «Чикаго». Как утверждает ESPN, по условиям коллективного соглашения 36-летний голкипер не получил от клуба ни одного доллара.
Напомним, что Фостер завершил свою карьеру в 2006 году, но в какой-то момент стал EBUG (экстренным вратарем про запас. — Прим. «СЭ») в «Блэкхокс». В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (6:2) Фостеру пришлось выйти на лед после травм Антона Форсберга на разминке и Колина Делии — во время третьего периода. За 14 минут игрового времени Фостер отразил все 7 бросков по своим воротам.
36-летний бухгалтер вышел на лед, когда сломались два вратаря «Чикаго». Чудо-история дебюта в НХЛ
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