В Калининграде прошёл одиннадцатый межрегиональный турнир Премьер-группы НСФЛ.

СКФУ обошёл чемпиона на турнире Премьер-группы в Калининграде

На стадионе «Мирный» встречались команды Калининградского государственного технического университета, Поволжской государственной академии физической культуры спорта и туризма (Казань), Северо-Кавказского федерального университета (Ставрополь) и Смоленской государственной академии физической культуры спорта и туризма.

Первый игровой день подарил два сенсационных результата. Сначала футболисты СКФУ дважды отыгрались в игре с действующим чемпионом лиги СГАФКСТ, оба раза со штрафного забил Данила Люфт. Второй мяч был послан в самую девятку почти от центра поля. А в другом матче дня хозяева и вовсе в сухую переиграли ПГАФКСиТ. Футболисты КГТУ в начале каждого из таймов забили по мячу, а в остальное время отсиделись в обороне, не позволив сопернику реализовать свой огромный атакующий потенциал.

Во второй игровой день СГАФКСТ реабилитировался за потерю очков, разгромив со счётом 5:0 команду хозяев турнира. КГТУ не стал изменять себе, первые минуты смотрелся уверенно в обороне, но затем последовали ошибки защитников и вратаря, всё это привело к отставанию в 4 мяча уже к перерыву. Во втором тайме смоляне создали большое количество моментов, но отличились единожды. А вот СКФУ продолжил удивлять, на этот раз, обыграв ПГАФКСиТ. В первом тайме событий было немного, команды обменялись голами и оставили все эмоции на вторую половину. Активная игра в атаке ставропольцев вынуждала казанцев ошибаться, что привело к удалению в середине тайма. Пошла игра на три результата, Казань на эмоциях также угрожала воротам соперника, но в итоге пропустила. Дублем отметился Иван Ильченко , завершивший быструю атаку ударом в пустые ворота. Два дубля СКФУ за два матча принесли Ставрополю больше очков, чем в 6 матчах до этого.

В заключительный игровой день состоялся принципиальный матч двух Академий физической культуры и спорта — Смоленской и Поволжской. На бумаге фаворитом выглядели смоляне. Они же и контролировали ход всей встречи, однако казанцы подобрали ключи к чужим воротам и дважды отвечали. Один из голов получился курьёзным: навес с фланга залетел за шиворот вратарю. СГАФКСТ пропустил в Калининграде 4 мяча, тогда как за 9 предыдущих матчей — 1. За победу на межрегиональном турнире в решающем матче встретились СКФУ и КГТУ. Набравшие ход ставропольцы не стали сдавать позиций, а Калининград совершенно потерялся в атаке. Первый тайм оказался бедным на события: запомнилась лишь эмоциональная перепалка футболистов перед самым перерывом, которая закончилась тремя предупреждениями. А вот во втором тайме СКФУ добились своего и забили трижды. Тем самым, ставропольцы набрали 7 очков и выиграли турнир в Калининграде. Действующий чемпион из Смоленска занял 2 место, а хозяева — третье.

Следующий турнир Премьер-группы НСФЛ пройдет с 3 по 5 апреля в Санкт-Петербурге, где сыграют СПбГУПДТ (Санкт-Петербург), КубГУ (Краснодар), ЧГУ (Грозный), УрФУ (Екатеринбург).

Результаты матчей:

СКФУ (Ставрополь) — СГАФКСТ (Смоленск) 2:2 КГТУ (Калининград) — ПГАФКСиТ (Казань) 2:0 КГТУ (Калининград) — СГАФКСТ (Смоленск) 0:5 СКФУ (Ставрополь) — ПГАФКСиТ (Казань) 2:1 СГАФКСТ (Смоленск) — ПГАФКСиТ (Казань) 2:2 КГТУ (Калининград) — СКФУ (Ставрополь) 0:3 Турнирная таблица:

СГАФКСТ (Смоленск) — 24 (12 матчей)

КубГУ (Краснодар) — 22 (9)

УрФУ (Екатеринбург) — 17 (9)

РЭУ (Москва) — 16 (9)

ТГУ (Тамбов) — 15 (9)

ЮФУ (Ростов-на-Дону) — 15 (9)

СГУ (Саратов) — 11 (6)

ЧГУ (Грозный) — 10 (6)

ПГАФКСИТ (Казань) — 11 (9)

СКФУ (Ставрополь) — 10 (9)

СПбГУПТД (Санкт-Петербург) — 9 (6)

КФУ (Симферополь) — 9 (9)

ОрёлГУ (Орёл) — 8 (6)

МФТИ (Долгопрудный) — 6 (9)

КГТУ (Калининград) — 4 (9)

СПбГУ (Санкт-Петербург) — 1 (6)