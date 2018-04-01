Видео давки на лестнице в «Зимней вишни» опубликовано в Сети

В интернете появилась полная версия видео с камер сгоревшего в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня». Кадры выложил в Сеть кемеровчанин Игорь Востиков, потерявший в пожаре всю семью.

На кадрах видно, что огонь возник в детской активной зоне, с левой стороны. Часть людей побежала в противоположную сторону, а кто-то бросился в пламя, чтобы спасти детей. Буквально за минуту все помещение заволокло густым черным дымом.

Второй фрагмент был заснят уже на лестнице, по которой проводилась эвакуация людей с верхних этажей торгового центра. Востриков указал на то, что лестница была слишком узкой — чуть более метра в ширину — и люди столпились в пролетах, пытаясь выбраться, началась давка.