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Видео давки на лестнице в «Зимней вишни» опубликовано в Сети
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Видео давки на лестнице в «Зимней вишни» опубликовано в Сети 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В интернете появилась полная версия видео с камер сгоревшего в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня». Кадры выложил в Сеть кемеровчанин Игорь Востиков, потерявший в пожаре всю семью.
На кадрах видно, что огонь возник в детской активной зоне, с левой стороны. Часть людей побежала в противоположную сторону, а кто-то бросился в пламя, чтобы спасти детей. Буквально за минуту все помещение заволокло густым черным дымом.
Второй фрагмент был заснят уже на лестнице, по которой проводилась эвакуация людей с верхних этажей торгового центра. Востриков указал на то, что лестница была слишком узкой — чуть более метра в ширину — и люди столпились в пролетах, пытаясь выбраться, началась давка.
Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово унес жизни 41 ребенка и 23 взрослых. 1 апреля губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал прошение об отставке. Его увольнение было одобрено президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства поблагодарил Тулеева за многолетнюю работу, пишет Газета.ру
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