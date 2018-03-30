Минские таможенники нашли в посылке с конфетами €25 тысяч

Минские таможенники обнаружили 25 тысяч евро в посылке с конфетами, передает «МИР 24».

Посылка пришла из Франции на адрес 27-летнего жителя Минска. Купюры, спрятанные на дне коробок, обнаружили во время досмотра рентген-оборудованием. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личность отправителя.

«К сожалению, довольно часто встречаются попытки пересылки денежных средств в международных почтовых отправлениях. Но такая крупная сумма за последнее время у нас впервые», — сказал начальник отдела идеологической работы Минской региональной таможни Беларуси Константин Голомидов.

В Беларуси действует запрет на отправку валюты в посылках. Суммы не более 200 долларов разрешено отправлять только письмами с объявленной ценностью.

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