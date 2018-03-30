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Минские таможенники нашли в посылке с конфетами €25 тысяч
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Минские таможенники нашли в посылке с конфетами €25 тысяч 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Минские таможенники обнаружили 25 тысяч евро в посылке с конфетами, передает «МИР 24».
Посылка пришла из Франции на адрес 27-летнего жителя Минска. Купюры, спрятанные на дне коробок, обнаружили во время досмотра рентген-оборудованием. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личность отправителя.
«К сожалению, довольно часто встречаются попытки пересылки денежных средств в международных почтовых отправлениях. Но такая крупная сумма за последнее время у нас впервые», — сказал начальник отдела идеологической работы Минской региональной таможни Беларуси Константин Голомидов.
В Беларуси действует запрет на отправку валюты в посылках. Суммы не более 200 долларов разрешено отправлять только письмами с объявленной ценностью.
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