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Максимов — о втором месте в Абу-Даби: у нас была отличная борьба с Коленом
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Максимов — о втором месте в Абу-Даби: у нас была отличная борьба с Коленом 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Квадроциклист Александр Максимов прокомментировал второй результат на первом этапе чемпионата мира ФИМ по ралли-рейдам в Абу-Даби. Максимов боролся за победу с Кесом Коленом, но не сумел опередить голландца. При этом россиянин выиграл три из пяти спецучастков.
«Конкуренция очень заводит, у нас была отличная борьба с Коленом. Результаты показывали, что мы идем на равных. К сожалению, я схватил 4 минуты пенализации за превышение скорости в третий день, а Колену сняли всего 2,5 минуты штрафа. Это и повлияло на итоговый результат. Тем не менее я доволен, как провёл гонку. Преодолевать сложные пески и дюны при сильной жаре было очень непросто, мне помогло, что накануне я проехал Баху Дубай. Эта гонка была первым этапом чемпионата, вся борьба впереди», — заявил Максимов.
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