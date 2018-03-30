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Бен Арфа исключил вариант с переездом в Китай, Турцию и Грецию
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Бен Арфа исключил вариант с переездом в Китай, Турцию и Грецию 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «ПСЖ» Атем Бен Арфа исключил свое возвращение в «Ниццу». Ранее он заявил, что по окончании сезона покинет парижский клуб, где не играл после прихода Унаи Эмери на тренерский пост.
Агент игрока Мишель Уазен обозначил приоритеты футболиста в интервью Eurosport. Он подчеркнул, что Бен Арфа точно не собирается ехать в Турцию, Грецию или Китай, а также исключил вариант с возвращением в «Ниццу», где он играл до перехода в «ПСЖ». При этом Бен Арфа не исключает возможности возвращение в «Лион».
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