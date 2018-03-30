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Подруга футболиста из Нидерландов опубликовала его непристойное видео
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Подруга футболиста из Нидерландов опубликовала его непристойное видео 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий «Гронингена» Ларс Велдвейк стал жертвой своей подруги Моники Геузе, которая опубликовала видеозапись с футболистом, который демонстрировал на камеру свои гениталии, передает "Советский спорт".
Велдвейк решил подшутить над своей подругой, однако та записала его на видео и выложила на своем канале в YouTube, где у нее имеется около 40 тысяч подписчиков. Позднее запись была удалена. В руководстве клуба данный поступок со стороны Велдвейка не оценили.
"Абсолютно нелепо, как Ларс попал на страницы газет на этой неделе. Мы уже поговорили с ним об этом и сказали ему, как это нас раздражает. Мы понимаем, что он сделал это в свое личное время, но мы все равно хотим, чтобы наши игроки были профессионалами и вне поля", — цитирует директора клуба Ханса Найланда Dagblad Noorden.
Теперь игроку грозит ссылка в молодежную команду. Велдвийк выступает за «Гронинген» с 2017 года.
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