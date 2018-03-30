Подруга футболиста из Нидерландов опубликовала его непристойное видео

Велдвейк решил подшутить над своей подругой, однако та записала его на видео и выложила на своем канале в YouTube, где у нее имеется около 40 тысяч подписчиков. Позднее запись была удалена. В руководстве клуба данный поступок со стороны Велдвейка не оценили.

"Абсолютно нелепо, как Ларс попал на страницы газет на этой неделе. Мы уже поговорили с ним об этом и сказали ему, как это нас раздражает. Мы понимаем, что он сделал это в свое личное время, но мы все равно хотим, чтобы наши игроки были профессионалами и вне поля", — цитирует директора клуба Ханса Найланда Dagblad Noorden.

Теперь игроку грозит ссылка в молодежную команду. Велдвийк выступает за «Гронинген» с 2017 года.