Подруга футболиста из Нидерландов опубликовала его непристойное видео 

Нападающий «Гронингена» Ларс Велдвейк стал жертвой своей подруги Моники Геузе, которая опубликовала видеозапись с футболистом, который демонстрировал на камеру свои гениталии, передает "Советский спорт".
Велдвейк решил подшутить над своей подругой, однако та записала его на видео и выложила на своем канале в YouTube, где у нее имеется около 40 тысяч подписчиков. Позднее запись была удалена. В руководстве клуба данный поступок со стороны Велдвейка не оценили.
"Абсолютно нелепо, как Ларс попал на страницы газет на этой неделе. Мы уже поговорили с ним об этом и сказали ему, как это нас раздражает. Мы понимаем, что он сделал это в свое личное время, но мы все равно хотим, чтобы наши игроки были профессионалами и вне поля", — цитирует директора клуба Ханса Найланда Dagblad Noorden.
Теперь игроку грозит ссылка в молодежную команду. Велдвийк выступает за «Гронинген» с 2017 года.